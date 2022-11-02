بيونغ يانغ تطلق 10 صواريخ من أنواع مختلفة وسيئول ترد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باتجاه الجزء الجنوبي من كوريا الجنوبية، وأن أحدها سقط في البحر على بعد 57 كيلومترا من مدينة سوكشو و26 كيلومترا جنوب خط الحدود بين الكوريتين في البحر.

وقالت الوكالة إنها المرة الأولى التي يسقط فها صاروخ قريب جدا من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وصرحت هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية بأن هذا العمل هو الأول من نوعه منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، واعتبرته "أمرا نادرا جدا، ولا يمكن قبوله " .

هذا ولم تقدم معلومات حول جميع أنواع الصواريخ.

/انتهى/