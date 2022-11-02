أمريكا صممت خطة خاصة في الأحداث الايرانية الأخيرة وسيصبح العالم أفضل بدونها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني في خطابه أمام الجلسة العلنية للبرلمان اليوم (الأربعاء) اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية و القضاء علی وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية بطهران سابقا).

وتابع القول رئيس البرلمان الايراني ان أميركا تجسد الاستكبار العالمي و عملت في العقود المنصرمة اكثر من مرة ضد ارادة الشعوب ولن تتورع عن القيام بأي عمل مثل الانقلاب والتحضير لحرب داخلية وتسليح المجموعات الارهابية المتطرفة والاحتلال والتخطيط للثورات المزيفة.

وأضاف قالیباف ان الشعب الايراني قرر خلال العقود الـ 4 الماضية عبر ثورته الشعبية بعد احتلال وكر التجسس الاميركي أن يفرض ارادته على المستكبرين.ان الشعب الايراني قرر أن لايقبل بأن يخضع لأوامر الدبلوماسية الاميركية ورفض أن يقبل بإرادة أي مستكبر على ارضه ووطنه.

وأشار في كلامه الى ان اليوم تعلم أمريكا بأن شعوب العالم على وشك الوصول إلى نفس الوعي التاريخي (بمناهضة الغطرسة) الذي بلغه الشعب الإيراني قبل أربعة عقود، ولهذا السبب استخدمت كل قوتها لتوحي بان إيران الإسلامية وصلت الی الطریق المسدود".

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