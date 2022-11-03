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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٤٧ م

عبداللهيان:

إيران مرساة الاستقرار في المنطقة/ على اميركا وقف سياسة الكيل بمكيالين

إيران مرساة الاستقرار في المنطقة/ على اميركا وقف سياسة الكيل بمكيالين

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيانK بانه على اميركا وقف سياسة الكيل بمكيالين وان تظهر الإرادة الحقيقية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار امير عبداللهيان في سلسلة تغريدات اليوم الخميس إلى محادثاته الهاتفية أمس مع جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، وكتب: في المحادثة الهاتفية البناءة مع جوزيب بوريل، ناقشنا بشان الرسائل المتبادلة حول مفاوضات فيينا وأكدت مرة أخرى استعداد إيران لايصال المفاوضات الى نتيجة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: على أميركا أن توقف سياسة الكيل بمكيالين وأن تظهر إرادة حقيقية. كما أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قائلا: نحن ملتزمون تمامًا بتامين حقوق الشعب الإيراني.

وفي تغريدة أخرى ، قال أمير عبداللهيان: لقد كررت أيضًا موقفنا الواضح للغاية بشأن الحرب في أوكرانيا: الحرب ليست الحل ، وفي الوقت نفسه ، الاتهامات (ضد ايران) لا أساس لها من الصحة وملفقة.

وأضاف وزير الخارجية: بالإشارة إلى مواقف ترويكا الاتحاد الأوروبي (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا بشأن حقوق الإنسان في إيران ، رفضت بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإيران. ووصف إيران بأنها مرساة الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية في اتصال هاتفي مساء أمس مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عرضنا آراءنا على الجانب الأميركي بنهج بناء وتطلعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1927657

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