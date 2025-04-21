ترمب: عقدنا اجتماعات جيدة جدا مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، انه أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، في كلمة بشأن المحادثات غير المباشرة بشأن رفع العقوبات بين ممثلي طهران وواشنطن في مسقط وروما: "حظينا باجتماعات جيدة جدا فيما يتعلق بإيران".

وبحسب وكالة ريا نوفوستي، قال دونالد ترامب: "لقد عقدت اجتماعات جيدة للغاية بشأن حل الأزمة الأوكرانية والقضية الإيرانية".

وأضاف أنه سيقدم المعلومات كاملة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وفيما يتعلق بما أوردته وسائل إعلام بلاده من تسريبات لمعلومات حربية من قبل وزير الدفاع الأميركي، قال الرئيس الأميركي: "لقد قام وزير الدفاع بيت هيغسيت بعمل رائع".

وأضاف: "هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا".