انطلاق مسيرات حاشدة في كافة انحاء إيران بمناسبة إحياء يوم مقارعة الإستكبار العالمي

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه تقام مسيرة يوم13 آبان/ 4 نوفمبر وإحياء ذكرى اليوم الوطني لمكافحة الغطرسة في جميع انحاء البلاد وخاصة العاصمة طهران امام مقر السفارة الامريكية سابقا في طهران. ومن المقرر أن يلقي الرئيس ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في طهران.

وبالمناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، اعتبر فيه هذا اليوم يوما وطنيا لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظامِ الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، واكد أن الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلالِ إثارة الاضطرابات وأعمالِ الشغب الأخيرة.

/انتهى/