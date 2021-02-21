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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:١٠ م

وفد مسيحي يصل للعراق تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة في آذار المقبل

وفد مسيحي يصل للعراق تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة في آذار المقبل

وصل وفد من الفاتيكان، اليوم الاحد، الى مطار الناصرية بالعراق مكون من 15 شخصية، تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة في آذار المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال مصدر مطلع في محافظة "ذيقار" لموقع "الفرات نيوز"، ان "الوفد المسيحي وصل قبل قليل الى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الاثرية والاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا".

واشار الى ان "الوفد مكون 15 شخصية وهم حالياً يتجولون داخل مدينة اور ومن المرجح ان ينظمون زيارات لبعض المؤسسات الصحية في الناصرية".

وكان الموقع الخاص بالبابا فرنسيس للكنيسة الكاثوليكية، نشر في الثامن من الشهر الحالي، برنامج الزيارة الخاصة إلى العراق المقرر إجراؤها بتاريخ (5-8 آذار 2021).

/انتهى/

رمز الخبر 1912060

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