العراق... الحراك الشعبي يهدد السفارة الكويتية بالخروج بتظاهرات عارمة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال عضو الهيئة التنسيقية حسين علي الكرعاوي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "هناك إجماعا على الخروج بتظاهرة عارمة امام مبنى السفارة الكويتية في العاصمة بغداد الاسبوع الحالي".

وأضاف أن "أهم مطالب المتظاهرين استدعاء السفير الكويتي وتسليمه مذكرة احتجاج وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية التجاوزات الكويتية على الحدود البحرية العراقية في المياه المشتركة".

وأشار الكرعاوي إلى أن "تطاول الكويت على موانئ العراق يجب أن يكون الرد اقوى من فعلتها حتى لا تتكرر هذه التجاوزات "، مطالبا الحكومة بـ"اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإيقاف التجاوزات الكويتية على العراق".

وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي أكدت في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، أن التجاوز على العراق وشعبه يتكرر بشكل مثير من قبل الجارة الكويت .

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