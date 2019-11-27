برلمانيان عراقيان: أمريكا وأموال الأنظمة الرجعية وراء عدم الاستقرار في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل كتلة صادقون النيابية، التابعة لعصائب اهل الحق، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة الرجعية يحاولون حرف المظاهرات السلمية عن مسارها في العراق.

ووصف أن تتدخل الولايات المتحدة وأذنابها في المنطقة، هذا التدخل السافر في الشأن العراقي يمثل ظاهرة خطرة للغاية مؤكدا أن العراقيين سيواجهون هذه التدخلات ولا يسمحون للقوى الأجنبية أن تحشر أنفها في الشأن العراقي.

وفي سياق متصل أكد النائب محمد البلداوي أنه تم ضح أموال طائلة لدعم بعض الأشخاص السياسيين بهدف إحداث أعمال عنف وضرب الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات تلقت دعما من المهذه الإمارات والكويت وأمريكا.