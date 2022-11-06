المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يفوز بكاس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منافسات المرحلة النهائية التي جرت اليوم، حقق اعضاء المنتخب الايراني 5 نقاط مقابل 5 لمنافسه الاذربيجاني، لكنه فاز عليه في نهاية المطاف بعد احرازه 21 نقطة ايجابية، بناء على راي لجنة التحكيم، مقابل 19 نقطة للمنتخب الاذربيجاني.

وبهذه النتيجة فقد فاز ابطال المصارعة الايرانية بكاس العالم خلال البطولة التي استضافتها جمهورية اذربيجان.

علما ان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحمل في سجله الرياضي 5 بطولات عالمية خلال الاعوام 2010 في ريفان و2011 في مينسك و2021 في سارانسك و2014 بطهران و2016 في شيراز (جنوب ايران)؛ وقد اضاف بطولته السادسة اليوم في باكو.

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