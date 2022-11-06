عبداللهيان يهنئ المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية بفوزه بكأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بفوزه بكأس العالم في باكو، وكتب: "بسرور كبير وفخر شاهدت تألق منتخبنا الوطني في كأس العالم للمصارعة في باكو".

وأضاف: إن شبابنا رفعوا اسم وعلم إيران الغالية إلى القمة وأصبحوا مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب الايراني.

وفي الختام قال أمير عبد اللهيان: أهنئ الشعب الايراني بهذا الانتصار، وأهنئ المنتخب الوطني والمدرب، وأتمنى أن يتألق اسم إيران دائما.

جدير بالذكر أنه في منافسات المرحلة النهائية التي جرت اليوم، حقق اعضاء المنتخب الايراني 5 نقاط مقابل 5 لمنافسه الاذربيجاني، لكنه فاز عليه في نهاية المطاف بعد احرازه 21 نقطة ايجابية، بناء على راي لجنة التحكيم، مقابل 19 نقطة للمنتخب الاذربيجاني.

وبهذه النتيجة فقد فاز ابطال المصارعة الايرانية بكاس العالم خلال البطولة التي استضافتها جمهورية اذربيجان.

علما ان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحمل في سجله الرياضي 5 بطولات عالمية خلال الاعوام 2010 في ريفان و2011 في مينس

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