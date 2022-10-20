كنعاني يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في تغريدة متحدث الخارجية: "ان فوز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية فئة الامل (تحت 23 عاما) في بطولة العالم باسبانيا، مدعاة لفرح ورفعة الشعب الايراني الشريف، داخل البلاد وفي ارجاء العالم".

واضاف : انني اهنئ بهذا الفوز الجميل والباعث للامل، كافة ابناء شعبنا العظيم بشبابه وفتيتة الشجعان الذين يسطرون المجد والفخر للوطن.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما، توّج ببطولة العالم التي جرت في اسبانيا؛ بعد ان سجل 138 نقطة واحرز 3 ميداليات ذهبية و 3 برونزيات في حصاده من هذه المنافسات.

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