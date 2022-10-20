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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٢٧ م

عبرة تغريدة؛

كنعاني يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ببطولة العالم

كنعاني يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ببطولة العالم

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، لمناسبة تتويج منتخب المصارعة الرومانية الايراني تحت 23 عاما، ببطولة العالم التي اقيمت في اسبانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في تغريدة متحدث الخارجية: "ان فوز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية فئة الامل (تحت 23 عاما) في بطولة العالم باسبانيا، مدعاة لفرح ورفعة الشعب الايراني الشريف، داخل البلاد وفي ارجاء العالم".

كنعاني يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ببطولة العالم

واضاف : انني اهنئ بهذا الفوز الجميل والباعث للامل، كافة ابناء شعبنا العظيم بشبابه وفتيتة الشجعان الذين يسطرون المجد والفخر للوطن.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما، توّج ببطولة العالم التي جرت في اسبانيا؛ بعد ان سجل  138 نقطة واحرز 3 ميداليات ذهبية و 3 برونزيات في حصاده من هذه المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1927290
https://ar.mehrnews.com/news/1927290/

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