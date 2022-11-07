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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٣١ ص

الخارجية الايرانية:

اطلاق صاروخ "قائم 100" يعبر عن قدرة الشباب الايرانيين لفتح قمم العلوم الحديثة في ظل العقوبات

اطلاق صاروخ "قائم 100" يعبر عن قدرة الشباب الايرانيين لفتح قمم العلوم الحديثة في ظل العقوبات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "إن إطلاق صاروخ " قائم 100" دليل آخر على الاقتدار الوطني وقدرة الشباب الإيرانيين لفتح قمم العلوم الحديثة، في ظل العقوبات والضغوط القصوى".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي على الإطلاق الناجح لصاروخ " قائم 100" وقال: إن الإطلاق الناجح لصاروخ "قائم 100" دليل آخر على الاقتدار الوطني وقدرة الشباب الإيرانيين لفتح قمم العلم والتكنولوجيا في ظل العقوبات والضغط الأقصى، وهذا ما يجعل أعداء الشعب الايراني ان يغضبون.

وجدير بالذكر أنه أعلنت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة، يوم السبت عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.

/انتهى/

رمز الخبر 1927751

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