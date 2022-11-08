أمين مجلس الامن القومي الروسي يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل امين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى طهران للقاء نظيره علي شمخاني.

وبدأ نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، زيارته إلى طهران مساء اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي أمين مجلس الامن القومي الروسي نظيره الإيراني علي شمخاني فضلا عن كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في إيران للتباحث معهم حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.

ويرأس امين مجلس الأمن القومي الروسي نبكولاي باتروشيف في زيارته لطهران وفدا يضم مسؤولين من الأجهزة الاقتصادية الروسية.

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