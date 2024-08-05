امين مجلس الامن القومي الروسي يصل طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وكالة "إيتار تاس" الروسية، اعلنت عن وصول امين مجلس الامن القومي الروسي "سيرغي شويغو"، اليوم الاثنين، الى طهران؛ في زيارة عمل يبحث من خلالها حول اخر التطورات الاقليمية والدولية والقضايا المتعلقة بتعاون البلدين.

وبحسب المصدر الروسي ذاته، سيجري شويغو، خلال زيارته الحالية لطهران، مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين الايرانيين، بمن فيهم "اكبر احمديان" امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، و"اللواء محمد باقري" رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

كما سيلتقي امين مجلس الامن الروسي، في هذه الزيارة، رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان".

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الامن الروسي، سيتناول شويغو في لقائه كبار المسؤولين الايرانيين، مجموعة واسعة من مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها؛ بدءا من التعاون الروسي- الايراني في المجالات الامنية، وصولا الى التعاون التجاري والاقتصادي، كما سيتطرق الى الابعاد المتفرقة للوضع الامني الراهن في العام والمنطقة.