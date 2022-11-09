التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية سيواجه الحرمان والعقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي على هامش اجتماع الوفد الحكومي، في إشارة إلى بيان وزارة الأمن، التي وصفت قناة "إيران إنترناشيونال" بأنها منظمة إرهابية، وحول عقاب التعاون مع هذه القناة التي تتمول من قبل السعودية: حسب القانون فإن التعاون مع الإعلام الإرهابي يعاقب عليه ويترافق مع الحرمان.

وأضاف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: المهم أننا لا نعتبر شبكات مثل هذه الشبكة إعلاماً، لكن هذه الشبكات هي إعلام إرهابي شاهده الناس في الشهرين الماضيين.

وقال: في الأحاديث التي بثتها بعض هذه الوسائل شبه الإعلامية، تبين أن هذه الشبكات تسعى إلى خلق انعدام الأمن والانقسام وتدمير وحدتنا.

وأشار إسماعيلي أيضًا إلى أنه كان لدينا أسبوعًا ثقافيًا رائعًا في طاجيكستان وقال: أكثر من 50 فنانًا من بلادنا كانت لديهم برامج في هذه المراسم وهناك رأينا استقبال كبير للثقافة الإيرانية في طاجيكستان.

وأضاف: لقد أجرينا محادثة جيدة للغاية وقرر أن يكون لهم حضور أقوى في مهرجاننا المحلي. كما لدينا أيضًا تعاون ثقافي مع كازاخستان وسوريا وروسيا، ونتابع مجال التفاعل الثقافي بجدية.

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