الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاذربيجاني لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس سفير جمهورية أذربيجان عقب الدعايات والتصريحات المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين الرسميين في اذربيجان.

وابلغ مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوراسيا بوزارة الخارجية الإيرانية في اللقاء السفير الآذربيجاني إحتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية الشديد على التصريحات غير الودية التي صدرت ضد إيران من قبل كبار المسؤولين في جمهورية آذربيجان، والصورة القاتمة التي تروج لها وسائل إعلام هذا البلد ضد إيران.

وأضاف مساعد الخارجية الإيرانية وفقا لارنا، نتوقع أن ينتهي هذا النهج في أقرب وقت ممكن، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره. هذا وأعلن سفير جمهورية آذربيجان عن أسفه للوضع الطارىء قائلاً إنه سينقل على الفور احتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى باكو.

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