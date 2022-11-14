الخارجية الإيرانية: لا يوجد أي مواطن إيراني بين قتلى الحادث الإرهابي في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا أعلنت فيه أنه لايوجد أي مواطن ايراني بين قتلى التفجير الارهابي الذي وقع أمس الأحد في مدينة اسطنبول وفقا لما أبلغه المسؤولون المعنييون في الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية التركية.

وأسفر الإنفجار الارهابي الذي وقع مساء أمس الأحد في شارع استقلال بمدينة اسطنبول في تركيا عن 6 قتلى و اصابة 81 آخرين الكثير منهم قد خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.

وفي أول رد فعل له على الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم في تركيا.

وأكد أن الحكومة في تركيا تحاول التعرف على مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الشنيع ومعاقبتهم في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وسائل إعلام تركية على لسان وزير الداخلية سليمان صويلو فجر اليوم، أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بانفجار إسطنبول بزرع قنبلة في شارع استقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول.

وأوضح صويلو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، إن المتهم بتنفيذ العملية جاء من كوباني السورية، وجار التحقيق لمعرفة المزيد.

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