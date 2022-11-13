أسطول الصداقة والسلام التابع للبحرية الإيرانية يرسو في ميناء جاكرتا الإندونيسية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، ان خلال حفل رسمي حضره الأدميرال عمر فاروق قائد القاعدة البحرية الثالثة للبحرية الإندونيسية المتمركزة في العاصمة، ومجموعة من قادة البحرية الإندونيسية رسا أسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الإستراتيجية الإيرانية، المكون من مدمرة "دنا" إيرانية الصنع بالكامل و السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" في ميناء جاكرتا ، كما تم ذلك بحضور "محمد خوش هيكل آزاد" سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في إندونيسيا و مسؤولين سياسيين إيرانيين أخرین.

وخلال حفل الترحيب بأسطول القوات البحرية الايرانية للسلام والصداقة، اعرب الأدميرال عمر فاروق عن ارتياحه لتواجد البارجات الحربية التابعة للبحرية الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الإندونيسية و اعتبر هذه العلاقات بمثابة ضمانة للعلاقات العميقة بين البلدین و قال: يعد تواجد مدمرة "دنا" و السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" في ميناء جاكرتا مصدر فخر للقوات الإندونيسية، وقد تشرفنا باستضافة مدمرات وسفن تابعة للبحرية الاستراتيجية الإيرانية خلال ثلاث مراحل في السنوات الماضية.

كما اشار قائد الأسطول الإيراني "فرهاد فتاحي" خلال حفل الترحیب، إلى العلاقات الودية الطويلة الأمد بين بحریتي الجمهورية الإسلامية الايرانية وإندونيسيا ووصف دور الدول المطلة على المحيط الهندي في خلق السلام والاستقرار في المنطقة بالمهم جدا وقال: سيكون التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والإندونيسية مفيدًا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. مضيفا اننا أتينا إلى هنا لننقل رسالة السلام و الصىاقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليكم.

وخلال هذا الحفل الترحيبي، تم تنفيذ طقوس السكان الأصليين في إندونيسيا، وفي نهاية الحفل تم تبادل الهدايا التذكارية بين مسؤولي البحرية الاستراتيجية الإيرانية والبحرية الإندونيسية، وكذلك تفقد قائد القاعدة البحرية الإندونيسية،مدمرة دنا و أشاد بصناعة هذه السفينة المحلية الصنع المتقدمة من قبل المتخصصين الشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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