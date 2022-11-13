الانجازات المحلية الايرانية تفاجئ الأعداء يوم بعد يوم

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال نائب مدير التخطيط والبرمجة في سلاح الدفاع الجوي في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد مهدي ثقفي فر صباح اليوم الأحد أن منظومة الأسلحة الاستراتيجية باور 373 بعيدة المدى تستخدم للتعامل مع أهداف بعيدة المدى وهي في الدورة التشغيلية للتنظيم القتالي لقوات الدفاع الجوي للجيش. وقد تقدمت منظوماتنها بشكل كبير وتمكنت من تدمير الهدف على مسافة 306 كيلومترات وهو انجاز قيم جدا .

وأشار العميد ثقفي فر إلى أن منظومة باور 373 زادت من ثقة الدفاع الجوي وقوة الردع لحدود بلادنا الجوية ضد الأجانب، مضيفا: لان البنية التحتية والمنصة والمعرفة المناسبة لإنتاج هذه المنظومة محلية تماما. وتنوع التصميم والتقنيات المتقدمة للمنظومات هزت الأعداء.

وفي اشارة الى وصف بعض ميزات منظومة باور 373 مقارنة ببعض الأنظمة المماثلة في العالم، أشار إلى: القدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية، بالإضافة إلى طيور الجيل الخامس و التهرب من الرادار هي الخصائص الرئيسية لهذه المنظومة الدفاعية المحلية.

وصرح العميد ثقفي فر أن القدرات الخاصة والفريدة لمنظومة الأسلحة الاستراتيجية باور 373 في الكشف والتعرف والصراع، واضحة للقوى العظمى التي تدعي التفوق والقوة الجوية الدولية، وأكد: لن تتوقف جهودنا خاصة في مجال العلوم التقنية والدفاعية والعسكرية، لأن الأعداء لن يدخروا أي جهد وفرصة لمهاجمة النظام الإسلامي ولا يستطيعون ان يروا مجد إيران الإسلامية لحظة.

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