منظومة باور "373"على الملأ

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صباح يوم اليوم "الأحد" أجرت القوات المسلحة الإيرانية عرضا عسكريا للدفاعات الجوية، في جوار مرقد مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني(ره)، وحضر العرض رئيس الجمهورية "حسن روحاني".

وتم عرض منظومة باور"373" بعيدة المدى الجديدة والتي تتميز بسرعة تحركها، وتستطيع متابعة 300 هدف في وقت واحد مع أولوية 100هدف، وتستطيع إعتراض 6 أهداف في وقت واحد وهي فخر الصناعة الإيرانية.

وايضاً تم عرض منظومة "مرصاد" متوسطة المدى التي تستطيع مواجهة انواع مختلفة من الاهداف كصواريخ كروز، والطائرات المسيرة والتي تم صنعها بأيدي أبناء الشعب الإيراني.

وكذلك منظومة رادار "آرش" والتي تعتبر استكمالاً لما سبقها من منظومات الرادار والكشف المختلفة وصُنِعت على يد قوات المضادات الجوية، وهي في حالة تطوير مستمر.

ومنظومة اس300، لديها قدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات متوسطة وبعيدة، ويعتبر من اخطر أسلحة القوات الدفاعية الجوية.

منظومة رادار"بسیو افتاباز"، تستطيع هذه المنظومة كشف ومعرفة الأهداف، بدون نشر امواج مغناطيسية.

منظومة اس200 للإرتفاعات البعيدة: صممت بما يخدم متطلبات الدفاعات الجوية.

منظومة مدفعية "حائل"، صممت محلياً، وتستخدم لكشف الاهداف المعادية على إرتفاع منخفض ومتوسط، وتتمكن من كشف أهدافها بدون نشر امواج صوتية.

ومنظومة صواريخ "15 خرداد": تتمكن من كشف الأهداف على بعد 150كيلومتر، بمدى مجدي يبلغ 45كيلومتر، وتتمتع بسرعة الحركة والإنتقال، وكشف الأهداف المتخفية، وتستطيع مواجهة 6 أهداف في وقت واحد. /انتهى/