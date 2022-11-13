أردوغان: التفجير في منطقة تقسيم إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها، مشدداً سنكشف عن منفذي التفجير وسينالوا العقاب والإرهاب لن يصل إلى هدفه.

وقال الرئيس التركي في كلمة له اليوم الاثنين بعد الانفجار أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول نتج عن هجوم بقنبلة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين

وأضاف: "نعتقد أن التفجير في منطقة تقسيم إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا نزال ندرس الموضوع".

وفي وقت سابق من اليوم وقع انفجار في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وطوقت قوات الأمن المنطقة، وأظهرت لقطات لحظة وقوع الانفجار، حيث هرول المشاة بعيدا عن موقع الحادث، وسرعان ما انتشرت سيارات إسعاف وعربات إطفاء والشرطة في مكان الحادث.

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