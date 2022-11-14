بوتين يعزي أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في "اسطنبول"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب بيان الكرملين جاء في التعزية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في اسطنبول. أرجو أن تنقلوا عبارات تعاطفنا ودعمنا الصادق لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.. ونؤكد من جديد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتم التخطيط لها بعد، لكن يمكن الاتفاق حولها في غضون ساعات قليلة".

وهز انفجار إرهابي شارع الاستقلال وسط اسطنبول أمس الأحد وراح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 82 آخرون، بينهم حالات حرجة.

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