طهران تدين العمل التدخلي في شؤونها الداخلية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد أفراد ومؤسسات إيرانية بشدة واعتبر هذا العمل باطل وغير القانوني وتدخلي، ومرفوض تماما.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يبدو أن الإدمان على العقوبات عزل العقلانية والجدية بين الأطراف الأوروبية، وبهذا النهج الخاطئ فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها".

وشدد كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية، بالاعتماد على قوتها الوطنية واستغلال خبراتها الفريدة في مواجهة التحديات المفروضة والأعمال العبثية وغير البناءة، سوف تتخذ إجراءات مضادة فعالة وتحتفظ بحقها في الرد من المتآمرين.