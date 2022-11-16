وزير الخارجية المصري يستقبل نائب رئيس إيران والوفد المرافق له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار الي ان المسئول الايراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر علي حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم، ومبدياً تطلعه إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ خطوة محورية على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأكد المسئول الإيراني على أن وفد بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل توفير عوامل النجاح للمؤتمر، والمساهمة فى بناء التوافق حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعمل المناخي الدولي.

ومن جانبه، رحب السيد سامح شكري بنائب رئيس إيران، معربا عن تقدير مصر للمشاركة الايرانية رفيعة المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ. كما حرص رئيس المؤتمر على إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ ٧٧ والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ.

وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أحمد أبو زيد أن السيد سامح شكري حرص علي التأكيد علي ان باب رئاسة المؤتمر سيظل مفتوحا أمام جميع الوفود طوال الوقت بهدف تيسير العملية التفاوضية وخروج المؤتمر بنتائج تعزز العمل المناخي الدولي بإجراءات تنفيذية حقيقية تحفظ مصالح جميع الدول والشعوب.

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