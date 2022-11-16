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١٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٤٧ ص

خلال اتصال هاتفي؛

أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الباكستاني اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الباكستاني اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيره الباكستاني آخر المستجدات والعلاقات الثنائية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، آخر المستجدات والعلاقات الثنائية والدولية بين البلدين.

وعبر أمير عبد اللهيان عن امتنانه لموقف باكستان في إدانة العمل الإرهابي لتنظيم داعش الارهابي في مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في شيراز، وعبر عن أسفه وتعاطفه مرة أخرى بشأن حادثة الفيضانات الأخيرة في باكستان، معربًا عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لدعم حكومة وشعب باكستان النبيلة بما يتماشى مع تخفيف معاناتهم.

وأكد وزير خارجية بلادنا، وهو يعرب عن ارتياحه لتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، على الحاجة إلى مزيد من التعاون في شؤون أفغانستان، وخاصة المساعدة في حل قضية اللاجئين لهذا البلد.

ومن جانب اخر أكد وزير خارجية باكستان، في معرض إشارته إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، على ضرورة تطوير هذه التعاون في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد بيلاوال بوتو زرداري على معارضة حكومته لأي عمل عنيف وأنشطة إرهابية كوسيلة للاحتجاج.

/انتهى/

رمز الخبر 1927964

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