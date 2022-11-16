أمير عبد اللهيان: احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يعتبر مبدأ مهم واساسي لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيرموف اهم القضايا الثنائية والقضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان في اشارة الى بعض التصريحات غير الواقعية التي صدرت في الأيام الأخيرة، أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مبدأ هام وأساسي.

وتابع القول وزير خارجية بلادنا ان القنوات الرسمية والدبلوماسية أفضل وسيلة لحل سوء التفاهم والخلافات وأكد: إن إثارة مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام لا يساعد في حل المشكلة فحسب بل إنه يوفر الأرضية لإساءة معاملة الأعداء.

وذكر وزير خارجية بلادنا تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك جمهورية أذربيجان، كأولوية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية وأكد على الحاجة إلى تعزيز العلاقات بشكل شامل بين البلدين.

ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الأذربيجاني للمشاركة في الاجتماع المبتكر للجمهورية الإسلامية الايرانية المعروف باسم 3 + 3 في طهران كإطار لحل القضايا الإقليمية من خلال الدبلوماسية.

ومن جانب اخر قام وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، في إشارة إلى الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين في أستانا، بتقييم إيجابي للمحادثات والاتصالات بين مسؤولي طهران وباكو وأكد على الاستعداد جمهورية أذربيجان لتعزيز العلاقات وحل سوء التفاهم.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة وتعزيز العلاقة بين مختلف الإدارات والمؤسسات في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الودية وحل سوء التفاهم المحتمل.

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