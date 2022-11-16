الولايات المتحدة تتصرف بنفاق/ إيران تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي بشكل مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان يوم الأربعاء بشأن آخر أخبار محادثات إحياء الاتفاق النووي، إن الولايات المتحدة تتصرف بنفاق، نحن نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي بشكل مستمر، وآخر تبادل للرسائل كان قبل أقل من 72 ساعة.

وتابع القول امير عبداللهيان: ان أمريكا بعثت برسالة عبر بعض وزراء الخارجية وهم في عجلة من أمرهم للمفاوضات، لكن في مقابلة التي اجراها روب مالي يقول نفاقًا إن المفاوضات ليست أولويتنا ويشير إلى الاستفزازات التي يريدون القيام بها في الشوارع الايرانية.

وقال أمير عبد اللهيان ردا على سؤال حول محاولة الجانب الأوروبي للموافقة على القرار المعادي لإيران في اجتماع مجلس المحافظين: لقد أرسلنا الرسائل اللازمة للأطراف الأوروبية، وتحدثنا مع بعض وزراء الخارجية الأوروبيين، بما في ذلك السيد جوزيف بوريل، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، وإذا لم يتوقف الأوروبيون عن المسار غير البناء، فسوف يواجهون ردنا المتبادل.

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