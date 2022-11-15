عبداللهيان يعلن عن دعم ايران لإقامة مونديال قطر مرة اخرى على جميع المستويات

وأفادت، انه أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إشارة إلى وصول منتخب بلادنا لكرة القدم إلى قطر، عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وتمنى التوفيق للحكومة القطرية.