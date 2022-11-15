عبداللهيان يعلن عن دعم ايران لإقامة مونديال قطر مرة اخرى على جميع المستويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إشارة إلى وصول منتخب بلادنا لكرة القدم إلى قطر، عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وتمنى التوفيق للحكومة القطرية.
وناقش وزيرا خارجية البلدين بعض القضايا الثنائية والدولية وآخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات.
وعبر وزير خارجية قطر عن ارتياحه لوصول المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى الدوحة، مثمناً دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية المستمر، ومتمنياً التوفيق للمنتخب الوطني.
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