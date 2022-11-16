استشهاد 3 من المدافعين عن الامن خلال اعمال الشغب لمساء أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد اعلن مصدر عسكري عن استشهاد العقيد في الحرس الثوري رضا الماسي على يد مثيري شغب مجهولين في مدينة بوكان التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران مساء الثلاثاء.

وقال هذا المصدر المطلع إن العقيد رضا الماسي استشهد في حي "جادة حصار" بهذه المدينة بعد اصابته بنيران مسدس من قبل احد مثيري الشغب.

وفي مدينة شيراز اعلن المدعي العام لمحافظة فارس جنوب البلاد عن استشهاد طالب حوزوي من قوات التعبئة في شيراز خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الثلاثاء جراء قيام المشاغبين بإلقاء زجاجة حارقة عليه.

وفي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب البلاد استشهد رضا آذربار من المدافعين عن الامن في قوات حرس الثورة الاسلامية برصاص مجهولين مساء الثلاثاء.

وافاد قسم العلاقات العامة لفيلق "بيت المقدس" في محافظة كردستان ، ان الشهيد رضا آذربار كان من القوات المحلية لحرس الثورة الاسلامية في مدينة كامياران.

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