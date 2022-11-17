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١٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م

مسؤول أمني:

قوى الأمن الداخلي من الشعب وتقف الى جانبه وتعمل من أجله

قوى الأمن الداخلي من الشعب وتقف الى جانبه وتعمل من أجله

أكد نائب قائد قوى الامن الداخلي في ايران العميد "قاسم رضائي"، أن هذه القوات " لن تتهاون ابدا فيما يخص أمن وأعمال الناس، موضحا ان الشرطة ترى من واجبها التصدي بحزم لكل من يثير الاضطرابات، لافتاً إلى أن قوى الأمن الداخلي هي من الشعب وتقف الى جانب الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد رضائي، أشاد في اجتماع مع رؤساء النقابات وهيئة أمناء السوق الكبير، بدور المسؤولين على ادارة سوق طهران الكبير، الذي أحبط مؤامرات الاعداء الرامية لإثارة الفوضى في السوق والاخلال بأعمال الناس، موضحا انه تسلم تقريرا يوم امس الاربعاء يفيد بأن بعض مثيري الشغب يحاولون الإخلال بأمن وأعمال الناس. وقد تمكنا لحسن الحظ من القبض على عدد منهم عبر القيام بعمليات استخبارية ناجحة.

وأوضح نائب قائد قوى الأمن الداخلي في ايران بأن الهدف من هذا الاجتماع هو ايصال هذه الرسالة بأن قوى الأمن الداخلي هي من الشعب وتقف الى جانب الشعب وتعمل من اجل الشعب .

وأضاف العميد رضائي: اعتبروا قوى الامن الداخلي سند لكم وان هذه القوات في اطار عملها للحفاظ على أمن وأعمال الناس سوف لن تتهاون ابدا مع أي أحد، وتعتقد بأن التصدي الحازم لكل من يريد اثارة الاضطرابات هو واجب وتكليف ملقى على عاتقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1927995

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