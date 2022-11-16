استخبارات حرس الثورة الاسلامية تعتقل جاسوسا للموساد فی جنوب ایران

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه اعتقلت استخبارات حرس الثورة الاسلامية في محافظة كرمان جنوب البلاد جاسوسا للموساد مضيفا: أن هذا الجاسوس قد اعترف بأنه شاهد إعلانا مرتبطا بالأجهزة الاسرائيلية على الإنترنت أثار فضوليته فاذن أتبعه.

وأشار هذا الجاسوس في اعترافاته إلى أنني أرسلت لهم طلبًا عبر البريد الإلكتروني مضيفا: منذ اللحظة التي أرسلت فيها هذا البريد الإلكتروني، فهمت أنه لا طريق لي للعودة وكان عليه أن استمر.

وأوضح: أنه من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز مخابرات الكيان الصهيوني فلهذا أرسلت جميع وثائق هويتي لضباط مخابرات هذا الكيان.

وتابع: أكدت للموساد أنني مصمم على هذا الطريق مضيفا: بعد تقديم المعلومات الأساسية واستكمال العضوية، وجهتني أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى تطبيقات مثل WhatsApp و Instagram و Telegram، و أخيرًا إلى Dark Web.

واعترف: منذ ذلك اليوم الذي أكملت العضوية كنت خائفا و في قلق مستمر و ادركت أن حياتي قد دمرت، مشددا: كنت دائما أخاف من اعتقالي و كنت أعلم سيحدث ذلك من قبل وزارة الأمن أو استخبارات حرس الثورة الاسلامية.

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