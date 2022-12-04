تصريحات رئيس الموساد مؤشر على الإخفاقات المتتالية لهذه المنظمة الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول استخباراتي إيراني، رداً على تصريحات رئيس الموساد، "ديفيد برنيع" الأخيرة بشأن ايران: "إنه من الطبيعي أن يغضب الصهاينة عندما لا يستطيعون مراقبة مسؤول لهم في مستوى الوزير حتى لا يسرب معلوماتهم إلى طهران، أو عندما يرون انه تبث مقاطع فيديو انفجارات تل أبيب والقدس على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب الايرانيين".

ووصف هذا المسؤول الأمني الايراني التصريحات العلنية لرئيس الموساد بأنها مؤشر على الإخفاقات المتتالية لهذه المنظمة الإرهابية تجاه أجهزة المخابرات الإيرانية، مضيفا انهم اعدموا 6 من ضباطهم بهدف إنهاء هيمنة أجهزة المخابرات الإيرانية عليهم وفي الآونة الأخيرة ايضا قضىوا على البعض الآخر، لكنهم فشلوا مرة أخرى في تحقيق هدفهم.

وتابع بالقول: "انهم لم يتمكنوا أن يفهموا من وعلى أي مستوى كشف لنا مؤامراتهم لتقسيم إيران بشكل كامل، وهذه القضية سببت لهم البلبلة والارتباك".

وكشف ان الموساد يعرف الجهة التي سربت معلومات عناصرها في ماليزيا إلى استخبارات هذا البلد وهم يعرفون كيف ولماذا شُرِّد ضباطهم في العالم، مشددا على "اننا نتفهم موقف رئيس الموساد حاليا لأن لعبتهم انكشفت وبدأت لعبتنا".

يذكر انه كان قد زعم رئيس منظمة الموساد الإرهابية، "ديفيد برنيع"، أنه سيرد على إيران في طهران وكرمانشاه في تصريحات تتعارض مع جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

/انتهى/