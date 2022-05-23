أمير عبداللهيان: الحكومة الحالية تسعى الى تطوير العلاقات مع الدول الافريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه بمساعدة وزيرة خارجية جنوب افريقيا كانديت ماشكو دلاميني التي تزور البلاد على راس وفد للمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة المشاورات السياسية بين ايران وجنوب افريقيا، الى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تضع اي قيود لتطوير العلاقات مع جنوب افريقيا وان الحكومة الجديدة خاصة بصدد تطوير العلاقات مع دول القارة الافريقية.

واكد امير عبداللهيان بان لدى طهران رؤية خاصة تجاه جنوب افريقيا وان البلدين يمتلكان طاقة جيدة جدا لتحقيق قفزة في العلاقات. مضيفا ان الاجتماع الـ 15 للجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقده في بريتوريا العام الجاري يحظى بالاهمية في هذا السياق.

واشاد وزير الخارجية الايراني بسياسات جنوب افريقيا حول قضايا منطقة غرب آسيا، مثمنا دعمها لنضالات الشعب الفلسطيني.

من جانبه اعربت مساعدة وزيرة خارجية جنوب افريقيا عن املها بان تجري في اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية محادثات جيدة حول مختلف القضايا ورسم خارطة طريق للعلاقات بين البلدين وتبادل زيارات كبار مسؤوليهما وبالتالي المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما.

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