زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة إيذه في محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقًا لتقرير المركز الوطني لرصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران ، فإن هذا الزلزال وقع في الساعة 15:34:45 بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة ايذه في محافظة خوزستان.

ووقع زلزال إيذه على عمق 10 كيلومترات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار حتى الآن.

وكانت أقرب المدن إلى موقع الزلزال هي مدينة ايذه على بعد 27 كم ، ومدينة مسجد سليمان على بعد 29 كم وقلعة تل على بعد 36 كم.

وكان مركز الهزة على بعد 102 كم من مدينة أهواز كبر مدن محافظة خوزستان وعلى بعد 132 كم عن مدينة شهركرد كبرى مدن محافظة جهارمحال وبختياري.

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