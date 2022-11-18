محافظة خوزستان ... تشيع مهيب لشهداء الهجوم الارهابي بمدينة ايذه

وكالة مهر للأنباء وأفادت، إن اهالي خوزستان من كافة المدن والقوميات حضروا الى مدينة ايذه لتشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف الناس العزل يوم الاربعاء.

وانه حضر شخصيات رسمية رفيعة المستوى، الى ايذه ليكونوا بجانب الشعب في تشييع شهداء ايذه الابرار.

وأن المشيعين نددوا بالعمل الارهابي، وجددوا البعية مع الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة آية الله السيد على الخامنئي(مد ظله العالي).

ويشار الى أن المشيعين طالبوا الجهات الرسمية والمعنية بانزال اشد العقوبات على مرتكبي الهجوم الارهابي الذي راح ضحيته الشيب والشباب والطفل الصغير.

هذا واطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بمدينة ايذه يوم الاربعاء، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة. يذكر ان تنظيم "داعش" الارهابي في بيان له تبنى العملية الارهابية.

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