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١٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:١١ ص

اليوم؛

محافظة خوزستان ... تشيع مهيب لشهداء الهجوم الارهابي بمدينة ايذه

محافظة خوزستان ... تشيع مهيب لشهداء الهجوم الارهابي بمدينة ايذه

شيع أهالي خوزستان في مشهد مهيب شهداء الهجوم الارهابي في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن اهالي خوزستان من كافة المدن والقوميات حضروا الى مدينة ايذه لتشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف الناس العزل يوم الاربعاء.

وانه حضر شخصيات رسمية رفيعة المستوى، الى ايذه ليكونوا بجانب الشعب في تشييع شهداء ايذه الابرار.

وأن المشيعين نددوا بالعمل الارهابي، وجددوا البعية مع الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة آية الله السيد على الخامنئي(مد ظله العالي).

ويشار الى أن المشيعين طالبوا الجهات الرسمية والمعنية بانزال اشد العقوبات على مرتكبي الهجوم الارهابي الذي راح ضحيته الشيب والشباب والطفل الصغير.

هذا واطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بمدينة ايذه يوم الاربعاء، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة. يذكر ان تنظيم "داعش" الارهابي في بيان له تبنى العملية الارهابية.

/انتهى/
رمز الخبر 1928005

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