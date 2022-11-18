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١٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٤١ ص

اليوم الجمعة؛

الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، والإبراهيمي في الخليل، ومساجد الضفة الغربية؛ لإحياء فعالية "الفجر العظيم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

وقبيل وفي أعقاب أداء الصلاة، وزعت الحلوى وغيرها على بعض أبواب المساجد.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك وباقي مساجد الضفة وغزة، حتى وصلت لمئات المساجد في الدول العربية والإسلامية.

/انتهى/
رمز الخبر 1928003

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