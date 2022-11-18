تشييــع جثــامين شهــداء حريق مخيــم جباليــا الـــ"21"+صور

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أنه انطلقت جنازة تشييع شهداء حريق مخيم جباليا وسط حالة من الحزن الشديد حيث شارك الآلاف من المواطنين في تشييع شهداء عائلة أبو ريا الذي قضوا في حريق منزلهم أمس.

وأوضح مصدر مطلع أنه حضر موكب التشييع لفيف من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في شمال القطاع بالإضافة لآلاف من المواطنين، تضامناً مع العائلة المكلومة.

وتوفي 21 فلسطينياً، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسميا على أرواح الضحايا اليوم الجمعة.

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