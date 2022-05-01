مراسم تشييع جثمان الفنان "نادر طالب زاده" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال المراسم قرأ الشاعر الايراني صابر خراساني، رسالة عزاء من قائد الثورة الاسلامية بمناسبة رحيل نادر طالب زاده، ثم تلا علي رضا قزوة اشعارا في مديح الراحل.

وقال رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بيمان جبلي في مراسم التشييع : في شهر رمضان اجتمعنا لنشيع جثمان الحاج نادر الشخصية الثورية الذي درس في مكتب الإمام الخميني والثورة الاسلامية.

وقد توفي مقدم البرامج التلفزيونية والمنتج والمخرج الإيراني المخضرم "نادر طالب زاده" مساء أمس الجمعة (30 أبريل/ نيسان) عن عمر ناهز 69 عاماً في المستشفى بسبب الأزمة القلبية.

وطالب زاده من مواليد عام 1953و حصل على شهادة البكالوريوس في الادب الفارسي من جامعة "راندولف ميكن" .

كما حصل على درجة الماجيستر في الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا.

وبدأ مشواره المهني عام 1980 في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقام باخراج افلام وثائقية أيضا ومن افلامه "السيد المسيح (ع)" و"هل تسمعون صوتي؟".

وكان قد نقل المخرج الراحل عدة مرات الى المستشفى بعد تعرضه لازمة قلبية وجلطة دموية في الأشهر الماضية.

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