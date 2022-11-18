وزير الخارجية العماني يزور طهران لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قد اجرى الوزيران مؤخرا اتصالا هاتفيا تباحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي ومستجدات المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي.

وقد اشاد الوزير امير عبداللهيان في ذلك الاتصال الهاتفي الى النوايا الايجابية والبناءة لسلطان عمان، مثمنا ايضا جهود نظيره العماني من اجل حصول اتفاق جيد وقوي ومستدام في المفاوضات.

وقد زار آل بوسعيدي طهران في شهر فبراير الماضي والتقى الوزير امير عبداللهيان ، كما زار وزير الخارجية الايراني مسقط في 10 يناير الماضي ومن ثم انتقل الى الدوحة.

كما زار المعاون السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري عمان في شهر يوليو الماضي والتقى وزير الخارجية العماني هناك.

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