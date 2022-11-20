معارضة تصفع ماكرون على وجهه + فيديو

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بدا فيه ماكرون في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه، قال معلقون إنها اعتراضا منها على سياساته.

ووقع هذا الحادث في باريس ، العاصمة الفرنسية، يعتقد المحللون أن هذه الصفعة هي علامة على احتجاج الناس على سياساته.



وقالت وكالة سبوتنيك في هذا الصدد: اليوم، خلال زيارة إيمانويل ماكرون لأحد الأحياء في باريس، صفعته متظاهرة على وجهه وتم القبض عليها على الفور.

وأقيمت تظاهرة السترات الصفراء في مدينة باريس ، عاصمة فرنسا، في الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الشعبي احتجاجاً على إخفاقات حكومة بلادهم أمس السبت.