  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:١٥ م

معارضة تصفع ماكرون على وجهه + فيديو

معارضة تصفع ماكرون على وجهه + فيديو

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة على وجهه من سيدة، في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له بعد صفعة مماثلة في العام الماضي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بدا فيه ماكرون في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه، قال معلقون إنها اعتراضا منها على سياساته.

ووقع هذا الحادث في باريس ، العاصمة الفرنسية، يعتقد المحللون أن هذه الصفعة هي علامة على احتجاج الناس على سياساته.

وقالت وكالة سبوتنيك في هذا الصدد: اليوم، خلال زيارة إيمانويل ماكرون لأحد الأحياء في باريس، صفعته متظاهرة على وجهه وتم القبض عليها على الفور.

وأقيمت تظاهرة السترات الصفراء في مدينة باريس ، عاصمة فرنسا، في الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الشعبي احتجاجاً على إخفاقات حكومة بلادهم أمس السبت.

رمز الخبر 1928069

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات