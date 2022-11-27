المغرب تفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين في كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ثنائية المنتخب المغربي سجّلها كلاً من عبد الحميد صابري في الدقيقة 73، وزكريا أبو خلال في الدقيقة 90+2.



ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وبات قريبا من التأهل للدور التالي، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط.



بدأ المنتخبان المباراة دون مقدمات، حيث، حصل حكيم زياش على الكرة ومررها ليوسف النصيري في مربع العمليات، لكن الحارس تيبو كورتوا تدخل وأنقذ مرماه.

الدقيقة الرابعة شهدت فرصة خطيرة لبلجيكا بعد انفراد ميشي باتشواي بالحارس منير المحمدي، لكن الأخير تدخل بنجاح وتصدى للتسديدة.

ولم يستغل توماس مونييه خطأ سليم أملاح على خط مربع العمليات، حيث سدد بقوة، لكن الحارس المحمدي تصدى للكرة مجددا.

وظهر نوع من الارتباك على أداء المنتخب المغربي، وترك المبادرة لبلجيكا، لكن دون خطوة تذكر على مرمى المنتخب.



وفي هجمة منظمة للمغرب وصلت الكرة إلى أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة لكن كرته علت المرمى البلجيكي.



وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل زياش هدفا للمغرب من ركلة حرة مباشرة، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تسلل القائد غانم سايس المتداخل في اللعبة.



ومع بداية الشوط الثاني هدد زياش من تسديدة قوبة ت فت تدخل على إثرها الحارس كورتوا، ورد عليه هازارد بنفس الطريقة، الحارس المحمدي تصدى بدوره للكرة.

وكانت الأجنحة مصدر هجمات المنتخب المغربي، حيث انسل بوفال من الجهة اليسرى، وكاد أن يسجل الهدف من تسديدة، حيث مرت الكرة محادية للقائم الأيسر.

وقام الركراكي بأول تغيير حيث خرج حكيمي للإصابة ودخل بدله عطية الله ثم بوفال وعوضه أبو خلال في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 73 غير الركراكي كل من بوفال والنصيري وأشرك حمد الله وصابيري الذي في أول لمسة سجل الهدف من تسديدة في الدقيقة 74.

وضغط المنتخب البلجيكي. لكن منتخب المغرب اضاف الهدف الثاني بواسطة أبو خلال في الوقت بدل الضائع.

/انتهى/