غموض حول امكانية مشاركة بيرانوند في المباريات القادمة للمنتخب الإيراني

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه خسر المنتخب الإيراني أمام منتخب انجلترا بنتيجة هدفين لستة، في أولى لقاءات المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. و قد تعرض الحارس علي رضا بيرانوند، حارس مرمي منتخب إيران لإصابة قوية، غادر على أثرها المباراة.

وتوجه اللاعب الارقم 1 في المنتخب الإيراني إلى المستشفى بعد انتهاء المباراة و تم تشخيص إصابته بكسر في الأنف بعد اجراء فحوصات له من قبل الأطباء و من ثم عاد إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيراني. وتحوم شكوك حول امكانية وقوف بيرانوند في مرمى المنتخب الإيراني في المباريات القادمة.

وقرر أطباء المنتخب الإيراني فحص حالته الصحية غداً الاربعاء بالتشاور مع الأطباء الاخصائيين المتواجدين داخل البلد لتحديد ما إذا يمكنه المشاركة في المباريات القادمة ام لا.

وفقًا لما اعلنها الأطباء لايمكن لبيرانوند المشاركة في التدريبات خلال اليومين القادمين و يخوض المنتخب الإيراني لكرة القدم مباراته الثانية ضد ويلز يوم 4 ديسمبر.

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