العميد فدوي: أخطرنا الجانب العراقي باستهدافنا للمجموعات الانفصالية في كردستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، سردار علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي ، ضمن مجموعة من الصحفيين على هامش ملتقى مكانة العلم والتقنية في الدفاع المقدس الذي عقد في جامعة الامام الحسين (ع) اليوم الاثنين، أشار إلى استهداف الحرس الثوري الإيراني، لمقار الإرهابيين في إقليم كوردستان، بالطائرات المسيرة والصواريخ، وقال: "قبل الهجوم على مقر الإرهابيين في إقليم كوردستان، حذرنا كلاً من الأطراف العراقية، الدولة، وحكام اقليم كوردستان، أننا سنهاجمهم وندمر أوكار أعداء الثورة الإسلامية ومعاقلهم في أرضهم، ما دام شعبنا وبلادنا يتضررون من تواجدهم".

وأضاف العميد فدوي: "يجب على الدولة العراقية وحكام إقليم كردستان طرد هذا الشر من أرضهم"، مؤكداً: " نحن ضحينا بأرواحنا من أجل وحدة أراضي العراق، ولن نضر بوحدة أراضيه".

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: عندما يكون هناك الكثير من الأشرار الذين يعششون في هذه الرقعة الجغرافية، ويكون معهم الصهاينة والأمريكيون للتآمر علينا، فلن ينجوا بالتأكيد من غضبنا وردنا".

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