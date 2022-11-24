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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٢٩ ص

إيران تبدي تعاطفها مع إندونيسيا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا وخلف عشرات الضحايا

إيران تبدي تعاطفها مع إندونيسيا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا وخلف عشرات الضحايا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها "ناصر كنعاني" عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها مع إندونيسي، على خلفية الزلزال الذي ضرب جزيرة "جاوا" وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" عبّر، اليوم الخميس، عن صادق تعازيه ومواساته لأهالي وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا بقوة، متسبباً في مقتل العشرات وإلحاق أضرار بعشرات المباني ودفع السكان إلى الخروج الى الشوارع وسائلا الباري تعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة، الإثنين الماضي، شعر به سكان العاصمة جاكرتا ومناطق أخرى، فيما أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين وتضرر آلاف المنازل والمباني.

/انتهى/

رمز الخبر 1928164

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