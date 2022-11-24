إيران تبدي تعاطفها مع إندونيسيا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا وخلف عشرات الضحايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" عبّر، اليوم الخميس، عن صادق تعازيه ومواساته لأهالي وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا بقوة، متسبباً في مقتل العشرات وإلحاق أضرار بعشرات المباني ودفع السكان إلى الخروج الى الشوارع وسائلا الباري تعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة، الإثنين الماضي، شعر به سكان العاصمة جاكرتا ومناطق أخرى، فيما أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين وتضرر آلاف المنازل والمباني.

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