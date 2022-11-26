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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:١١ م

برلماني لبناني:

محور بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان يقف وراء ما يجري في فلسطين

محور بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان يقف وراء ما يجري في فلسطين

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في برلمان لبنان، النائب حسين عزالدين، ان التجربة أثبتت بأن استراتيجية الصمود والصبر المقترن بالإعداد والتأهيل والتدريب والتسليح وبالمقاومة الشاملة بكل أبعادها المدنية والعسكرية، جعلت الصراع مع العدو الإسرائيلي مفتوحاً وأكثر قوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف عزالدين: "العدو يعيش حالة القلق الوجودي، وهذا ما ورد على لسان قادة هذا العدو العسكرية والأمنية والسياسية".

ولفت، خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني في منتدى الفكر والأدب في صور، إلى "أننا نعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية، يشكّل تطوراً استراتيجياً وخياراً وسلوكاً"، مؤكدًا أنّ "محوراً بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق واليمن وسوريا يقف وراء ما يجري في فلسطين".

وصرح: "أننا في المقاومة الإسلامية وحزب الله لن نتخلَّ عن فلسطين المقدسات وحق الشعب الفلسطيني لو تخلى العرب والعالم كله عنها".

/انتهى/

رمز الخبر 1928234

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