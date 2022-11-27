عبد اللهيان: نهج التعددية هو واقع القرن الحالي

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في رسالة عبر تويتر اليوم (الأحد) حول تصويت البرلمان على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، "إن تصويت مجلس الشورى الإسلامي الحاسم على مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون يظهر عزم بلادنا وجديتها على تطوير التعاون الإقليمي والدولي والاقتصادي مع الدول".

وأضاف وزير الخارجية الايراني: "إن نهج التعددية هو واقع القرن الحالي".

وفي وقت سابق وافق مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة علنية اليوم (الأحد )، على مشروع قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأغلبية 205 أصوات مقابل 3 أصوات مخالفة، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

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