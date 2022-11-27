  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:٤٠ م

عبر تغریدة له؛

عبد اللهيان: نهج التعددية هو واقع القرن الحالي

عبد اللهيان: نهج التعددية هو واقع القرن الحالي

قال وزرير الخارجية الايراني رداً على تصويت مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في مجلس الشورى الاسلامي، ان نهج التعددية هو واقع القرن الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في رسالة عبر تويتر اليوم (الأحد) حول تصويت البرلمان على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، "إن تصويت مجلس الشورى الإسلامي الحاسم على مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون يظهر عزم بلادنا وجديتها على تطوير التعاون الإقليمي والدولي والاقتصادي مع الدول".

وأضاف وزير الخارجية الايراني: "إن نهج التعددية هو واقع القرن الحالي".

وفي وقت سابق وافق مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة علنية اليوم (الأحد )، على مشروع قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأغلبية 205 أصوات مقابل 3 أصوات مخالفة، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

/انتهى/

رمز الخبر 1928260

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات