عبد اللهيان يشيد بموقف "نامبيا" الداعم للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الوزير الإيراني "عبداللهیان" ناقش خلال اتصال هاتفي مع نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة العلاقات الدولية بجمهورية ناميبيا "نيتومبو نيديموبيلا ناندي ندايوثان"، بعض القضايا الدولية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والأكاديمي بين البلدين.

وأعرب أمیر عبداللهیان عن ارتياحه لوجود العلاقات الجيدة والمتنامية بين البلدین، ورحب بتعزیز التعاون الثنائي بینهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة.

وأشار إلی أهمية مكانة إفريقيا في السياسة الخارجية للحكومة الايرانية والخطط الجارية لتطوير العلاقات والتعاون مع دول هذه القارة ومنها ناميبيا.

من جانبها لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية بجمهورية ناميبيا إلى دعم إيران لهذا البلد خلال فترة النضال من أجل استقلالها، ووصفت مجالات التعاون بين البلدين بأنها وفيرة ومتعددة.

ورحبت بتوطید التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بین البلدین معربة عن املها في أن تزور طهران في المستقبل.

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