حاجي زاده: انتقلنا من مجال تصنيع المعدات الدفاعية الى الهجومية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه صرح العميد حاجي زاده خلال تصريحات له مع عدد من الوزراء و اعضاء الحكومة الذين كانوا يتفقدون عن معرض لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في طهران، أنه بناءً على تعاليم الإسلام وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، استطاعت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة إنشاء مسار مناسب في مجال الصناعة الدفاعية للبلاد من خلال الاعتماد على القوة الداخلية وإعطاء المجال للنخبة والشباب الثوريين في البلاد.

وأشار إلى انه يمكن استخدام هذه التجربة في مجالات أخرى للبلاد مثل الاقتصاد، وكذلك لإزالة العقبات والمشاكل وتحقيق التقدم مضيفا انه تماشياً مع الدفاع عن الثورة الإسلامية وإنجازاتها القيمة، والحفاظ على الأمن والسلام للشعب الإيراني، وتمكنت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة من التعامل مع أعداء الإسلام وإيران في مجالات الصواريخ والطائرات بدون طيار حيث تسبب آخر إنجاز لها في تعطيل الدرع الدفاعية الصاروخية لأعداء إيران، بما في ذلك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والحكومات العميلة لعدة عقود.

وأضاف: اليوم، بجهود الشباب والخبراء الايرانيين، انتقلنا من مجال تصنيع المعدات الدفاعية إلى الهجومية، ويتم عرض جزء صغير من إنجازات أبناء الشعب الإيراني في هذا المعرض.

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