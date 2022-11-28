المقداد يدين استغلال الدول الغربية للآليات الدولية لتمرير أهدافها السياسية ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحث في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، آخر التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وفي هذا الاتصال، أدان وزير الخارجية السوري إصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية، واستغلال الدول الغربية للآليات الدولية لتمرير أهداف سياسية خاصة بها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الايرانية أعلنت في بياناً لها أنها تدين بشدة العمل المناهض لإيران من قبل بعض الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، وأضافت: "من المؤسف للغاية أن مجلس حقوق الإنسان قد أسيء استخدامه مرة أخرى لتوفير مصالح قلة من البلدان على المدى القصير".

وقال متحدث الخارجية اليوم ااثنين: "إن الاستخدام المتسرع لآليات حقوق الإنسان واستخدام هذه الآليات كأداة ضد الدول المستقلة أمر مرفوض ومدان، ولا يساهم في النهوض بحقوق الإنسان. لذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفي بمسؤولياتها الوطنية في هذا الصدد. لقد تصرفت الحكومة بمسؤولية في هذا المجال حتى الیوم وستواصل مسؤوليتها من خلال تشكيل لجنة وطنية وستقدم معلومات واضحة".

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