فلسطين ...3 شهداء و22 إصابة برصاص الاحتلال في الخليل

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلنت مصادر طبية ة استشهاد المواطن مفيد محمد اخليل (44 عامًا) -فجر اليوم- متأثراً بإصابته بعيار ناري في رأسه بعدما استهدفته خلال اقتحامها في الخليل.

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر محلية إن عشرات الجيبات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، منتصف الليل، وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، وسرعان ما اندلعت مواجهات شديدة أصيب خلالها 22 مواطنا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر تسجيل ٢٢ إصابة خلال مواجهات بيت أمر، منها ٩ إصابات بالرصاص الحي، ٦ بالغاز، وإصابتان سقوط، و٥ بالمطاط.

وأفادت أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم (مفيد اخليل) إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر، وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن مواجهات وإطلاق نار شديد وقع بعد أن علق جيبان عسكريان تابعة للاحتلال في البلدة.

وأضافت الإذاعة إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى البلدة لإخراج الجيبين.

فلسطین الیوم

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